Недельная ставка ROISfix в понедельник осталась на уровне 10,11%

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Ставка ROISfix (RUONIA Overnight Interest Rate Swap) — индикативная ставка (фиксинг) по операциям процентный своп на ставку RUONIA — сроком одна неделя в понедельник, 26 декабря, не изменилась, оставшись на уровне 10,11% годовых, свидетельствуют данные Банка России.

ЦБ РФ использует ставки по операциям процентный своп в аналитических целях, прежде всего в качестве индикатора рыночных ожиданий: ставки отражают ожидания участников сделок по среднему уровню ставки межбанковского рынка (МБК) в течение соответствующего периода.

Кроме того, разница между ставкой МБК и ставкой по операциям процентный своп на аналогичный срок (ожидаемой средней ставкой в течение этого периода) показывает оценку кредитного риска.

Остальные ставки преимущественно снизились. Ставка на две недели снизилась до 10,07% с 10,08%, на один месяц — до 10,03% с 10,04%, ставка на два месяца уменьшилась до 10,03% с 10,05%, на три месяца — до 10,05% с 10,06%. Ставка на полгода не изменилась и осталась на уровне 10%.

Показатель ROISfix формируется Национальной валютной ассоциацией (НВА) на основе котировок, объявляемых участниками фиксинга. Список участников фиксинга ROISfix определяет тоже НВА.

Процентный своп — производный финансовый инструмент в форме соглашения об обмене процентными платежами на определенную сумму в течение определенного времени. Причем одна сторона платит фиксированный процент на оговоренную сумму, а вторая рассчитывает платеж по плавающей ставке (например, по ставке RUONIA). Участники рынка определяют условия сделок по операциям процентный своп исходя из своих ожиданий динамики ставок МБК.