Российский рынок акций вырос в отсутствие негативных сигналов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ в понедельник закрылся в небольшом плюсе на нейтральном внешнем фоне, в отсутствие негативных сигналов.

Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,22% — до 2177,86 пункта, индекс РТС — на 0,6%, до 1124,65 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.12 мск снижался на 7 копеек — до 60,97 рубля, курс евро – на 5 копеек, до 63,75 рубля.

"Сегодня российский фондовый рынок был предоставлен сам себе. Торги в Европе и США не проводились в связи с католическим Рождеством. В результате наши игроки проигнорировали снижение азиатских площадок, и рынок смог продемонстрировать восходящую динамику", — комментирует Богдан Зварич из "Финама".

Корпоративные истории

Бумаги "Мечела" выросли (обыкновенные акции на 6,6%, префы – на 3,68%) на фоне подписания соглашения с группой ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям до 2022 года. В соответствии с подписанными соглашениями на общую сумму 70,2 миллиарда рублей, отсрочка начала погашения основного долга продлена до первого квартала 2020 года, а срок его погашения — до первого квартала 2022 года.

Одновременно пересмотрены условия сделки по торговому финансированию, задолженность по которой составляет 45 миллионов евро. Срок данной сделки продлен до апреля 2022 года.

Таким образом, по информации "Мечела", он фактически завершил длительный процесс реструктуризации долга перед государственными банками-кредиторами.

Лидеры и аутсайдеры

Среди лидеров роста по итогам торгов – акции ТГК-1 (8,86%), НЛМК (2,13%), "Северстали" (2,02%), обыкновенные акции "Россетей" (1,82%), "ВСМПО-Ависма" (1,78%), а также акции "Роснефти" (1,52%), "Алросы" (1,47%) и Московской биржи (1,27%).

Среди аутсайдеров – акции "Энел Россия" (-2,47%), "Дикси" (-2,24%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,44%), акции Polymetal (-1,08%), префы "Башнефти" (-1,07%), акции ВТБ (-1,03%).

Прогнозы и рекомендации

Во вторник в ходе торгов волатильность возрастет в связи с возвращением большей части европейских игроков (кроме Великобритании), а также возобновлением торгов в США, отмечает Зварич из "Финама".

Индекс ММВБ, скорее всего, пока останется в диапазоне 2150-2200 пунктов, если не произойдет каких-либо неожиданных событий, способных вызвать, например, резкий обвал нефти, считает Ирина Рогова из Forex Club.

Наталья Самойлова из "Golden Hills – КапиталЪ АМ" полагает, что российский фондовый рынок может умеренно повышаться внутри дня, но импульс к росту будет сходить на нет после возвращения иностранных трейдеров.

"Мы ожидаем, что по итогам торгов во вторник нефть подешевеет до 54,6 доллара, индекс ММВБ упадет до 2175 пунктов, и индекс РТС упадет до 1114 пунктов", — прогнозирует она.