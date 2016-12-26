Российский рынок акций вырос в отсутствие негативных сигналов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ в понедельник закрылся в небольшом плюсе на нейтральном внешнем фоне, в отсутствие негативных сигналов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.12 мск снижался на 7 копеек — до 60,97 рубля, курс евро – на 5 копеек, до 63,75 рубля.
"Сегодня российский фондовый рынок был предоставлен сам себе. Торги в Европе и США не проводились в связи с католическим Рождеством. В результате наши игроки проигнорировали снижение азиатских площадок, и рынок смог продемонстрировать восходящую динамику", — комментирует Богдан Зварич из "Финама".
Корпоративные истории
Бумаги "Мечела" выросли (обыкновенные акции на 6,6%, префы – на 3,68%) на фоне подписания соглашения с группой ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям до 2022 года. В соответствии с подписанными соглашениями на общую сумму 70,2 миллиарда рублей, отсрочка начала погашения основного долга продлена до первого квартала 2020 года, а срок его погашения — до первого квартала 2022 года.
Таким образом, по информации "Мечела", он фактически завершил длительный процесс реструктуризации долга перед государственными банками-кредиторами.
Лидеры и аутсайдеры
Среди лидеров роста по итогам торгов – акции ТГК-1 (8,86%), НЛМК (2,13%), "Северстали" (2,02%), обыкновенные акции "Россетей" (1,82%), "ВСМПО-Ависма" (1,78%), а также акции "Роснефти" (1,52%), "Алросы" (1,47%) и Московской биржи (1,27%).
Среди аутсайдеров – акции "Энел Россия" (-2,47%), "Дикси" (-2,24%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,44%), акции Polymetal (-1,08%), префы "Башнефти" (-1,07%), акции ВТБ (-1,03%).
Прогнозы и рекомендации
Во вторник в ходе торгов волатильность возрастет в связи с возвращением большей части европейских игроков (кроме Великобритании), а также возобновлением торгов в США, отмечает Зварич из "Финама".
Наталья Самойлова из "Golden Hills – КапиталЪ АМ" полагает, что российский фондовый рынок может умеренно повышаться внутри дня, но импульс к росту будет сходить на нет после возвращения иностранных трейдеров.
"Мы ожидаем, что по итогам торгов во вторник нефть подешевеет до 54,6 доллара, индекс ММВБ упадет до 2175 пунктов, и индекс РТС упадет до 1114 пунктов", — прогнозирует она.