Положительная ликвидность ВЭБа к концу 2016 года составляет 170 млрд рублей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Положительная ликвидность средств Внешэкономбанка к концу 2016 года составляет 170 миллиардов рублей, ранее менеджмент госкорпорации планировал дефицит ликвидности в этом году на уровне 88 миллиардов рублей, сообщил председатель ВЭБа Сергей Горьков журналистам.

"У нас будет 2016 год по ликвидности — плюс 170 миллиардов рублей", — сказал Горьков. "Мы когда сделали первый план, мы планировали (в бизнес-плане — ред.) минус 88 прогноз ликвидности на конец этого года", — уточнил он.

При этом первый прогноз в начале 2016 года по дефициту ликвидности госкорпорации достигал 400 миллиардов рублей. "Первый прогноз был минус 400 миллиардов рублей, который мы делали через месяц (в марте — ред.) ", — сообщил Горьков.

У инвесторов в начале 2016 года было недоверие к Внешэкономбанку, испытывающему проблемы с ликвидностью на фоне обязательств по внешним долгам, большую поддержку оказало правительство РФ, выделившее из бюджета 150 миллиардов рублей, кроме того, были удачно проданы ADR "Газпрома", отметил он.

ВЭБ 15 июля подписал договоры о продаже "Газпрому" пакета его акций и ADR в размере 3,59% уставного капитала "Газпрома". По словам Горькова, госкорпорация получила в результате этой продажи убыток в 118 миллиардов рублей, так как ранее эти акции были куплены дороже. В результате, убыток Внешэкономбанка по итогам 2016 года составит по РСБУ около 130 миллиардов рублей, уточнил он.

ВЭБ может в 2017–2019 годах получать из бюджета РФ по 150 миллиардов рублей, сообщил ранее глава Минфина Антон Силуанов. В 2016 году ВЭБ также получил из бюджета 150 миллиардов рублей. Но ВЭБ нацелен выйти на прибыльность в 2018 году, говорил в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев. Общий объем внешних обязательств ВЭБа на 2017 год составляет 240 миллиардов рублей. Внешэкономбанк за девять месяцев 2016 года снизил чистый убыток по МСФО на 35%, до 86,2 миллиарда рублей.