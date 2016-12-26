США
27.1227 декабря00:47МСК
USD60.91+0.06
EUR63.73+0.19
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Положительная ликвидность ВЭБа к концу 2016 года составляет 170 млрд рублей

18:2226.12.2016
0480
Здание Внешэкономбанка РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Положительная ликвидность средств Внешэкономбанка к концу 2016 года составляет 170 миллиардов рублей, ранее менеджмент госкорпорации планировал дефицит ликвидности в этом году на уровне 88 миллиардов рублей, сообщил председатель ВЭБа Сергей Горьков журналистам.

"У нас будет 2016 год по ликвидности — плюс 170 миллиардов рублей", — сказал Горьков. "Мы когда сделали первый план, мы планировали (в бизнес-плане — ред.) минус 88 прогноз ликвидности на конец этого года", — уточнил он.

При этом первый прогноз в начале 2016 года по дефициту ликвидности госкорпорации достигал 400 миллиардов рублей. "Первый прогноз был минус 400 миллиардов рублей, который мы делали через месяц (в марте — ред.) ", — сообщил Горьков.

У инвесторов в начале 2016 года было недоверие к Внешэкономбанку, испытывающему проблемы с ликвидностью на фоне обязательств по внешним долгам, большую поддержку оказало правительство РФ, выделившее из бюджета 150 миллиардов рублей, кроме того, были удачно проданы ADR "Газпрома", отметил он.

ВЭБ 15 июля подписал договоры о продаже "Газпрому" пакета его акций и ADR в размере 3,59% уставного капитала "Газпрома". По словам Горькова, госкорпорация получила в результате этой продажи убыток в 118 миллиардов рублей, так как ранее эти акции были куплены дороже. В результате, убыток Внешэкономбанка по итогам 2016 года составит по РСБУ около 130 миллиардов рублей, уточнил он.

ВЭБ может в 2017–2019 годах получать из бюджета РФ по 150 миллиардов рублей, сообщил ранее глава Минфина Антон Силуанов. В 2016 году ВЭБ также получил из бюджета 150 миллиардов рублей. Но ВЭБ нацелен выйти на прибыльность в 2018 году, говорил в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев. Общий объем внешних обязательств ВЭБа на 2017 год составляет 240 миллиардов рублей. Внешэкономбанк за девять месяцев 2016 года снизил чистый убыток по МСФО на 35%, до 86,2 миллиарда рублей.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.