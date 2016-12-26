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Экономика

Аналитики рассказали, с чем связано улучшение в российской экономике

Тема:
Главное за 26 декабря 2016 года (9)
17:0926.12.2016
(обновлено: 18:31 26.12.2016)
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Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками. Архивное фото
© Fotolia/ sergey_p

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Улучшение динамики макроэкономических показателей России связано с ростом добычи нефти и экспорта, при этом ситуация в различных отраслях очень дифференцирована, полагает директор группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Наталья Порохова.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia/ Anton Gvozdikov
Итоги года: российская экономика оказалась стойкой

ВВП России в ноябре вырос на 0,5% в годовом выражении, с очисткой от сезонного фактора экономика страны выросла на 0,1% в месячном исчислении. За январь-ноябрь ВВП снизился на 0,6%, говорилось в мониторинге Минэкономразвития.

"Действительно макроэкономическая статистика последних месяцев позволяет улучшать оценки по динамике российской экономики. Но все-таки динамика различных секторов очень дифференцирована", — сказала Порохова РИА Новости.

"Основная причина лучшей, чем ожидалось, макроэкономической динамики – рост добычи нефти и экспорта (по итогам 2016 года, рост добычи нефти составит 2,4%). Но экспорт — пока единственный индикатор, демонтирующий устойчивую положительную динамику", — добавляет она.

Минэкономразвития РФ со ссылкой на данные Минэнерго сообщило, что экспорт нефти из РФ в январе-ноябре 2016 года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 233,7 миллиона тонн. Экспорт газа из РФ за январь-ноябрь 2016 года составил 176,7 миллиарда кубов, в том числе в страны дальнего зарубежья — вырос на 12,5%, до 146,7 миллиарда кубов.

На пути к росту

Деньги. Архивное фото
© Fotolia/ Kkolosov
Итоги года в экономике России: укрощение инфляции и большая приватизация
МЭР в понедельник улучшило прогноз по спаду экономики РФ в 2016 году до 0,5% с ожидавшихся ранее 0,6% на фоне улучшения прогноза цен на нефть. Прогноз цен на нефть Urals на текущий год министерство уточнило до 41,8 доллара за баррель, а по среднегодовому курсу доллара до 67,1 рубля. Ранее МЭР прогнозировало среднюю цену на нефть Urals на 2016 год в 41 доллар за баррель и среднегодовой курс доллара в 67,5 рубля.

Кроме того, Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду инвестиций в экономику РФ в 2016 году до 3% с 3,7%. Прогноз МЭР по инфляции в 2016 году в понедельник был также улучшен до 5,6% с 5,8%.

В то же время МЭР ухудшило оценку падения реальных располагаемых доходов населения в 2016 году до 5,8% с 5,6%. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Порохова отмечает, что расходы населения, компаний (инвестиции), государства продолжают сокращаться. "Но по итогам 2017 года мы уже ожидаем рост российской экономики (плюс 0,4% в рамках консервативного прогноза цен на нефть), основными драйверами которого станет завершение адаптации экономики к шокам 2014-2015 годов, рост добычи нефти и экспорта (даже в рамках сценария заморозки добычи нефти на оба полугодия)", — говорит она.

Евро, рубли и доллары. Архивное фото
© Fotolia/ fox17
Итоги года: рубль потеснил доллар и евро на 20%
Минэкономразвития в понедельник повысило оценку по росту промышленного производства на 2016 год до 1% с 0,4%. Прогноз роста реальных зарплат в России был повышен с 0,3% до 0,5%.

В то же время министерство ухудшило оценку снижения оборота розничной торговли в 2016 году до 4,9% с 4,6%.

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