Глава ОП Крыма призвал российские банки развивать филиалы на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе призвал крупные российские банки не оставаться в стороне от Крыма и начать развивать на полуострове свои филиалы.

"Почему они не приходят в Крым? Боятся санкций? А почему санкций не боялись люди, которые затевали в 2014 году "Крымскую весну?" — сказал Иоффе на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Надо позицию свою менять, придумать что-то, а так — легче простого. Крымчане рисковали всем, а они (банкиры — ред.) не хотят ничем рисковать. Логично, чтобы крупные российские банки заходили и работали в Крыму, как и в других регионах Российской Федерации", — сказал Иоффе.

По его словам, работа с нынешней банковской системой полуострова, доставляет трудности бизнесу и туристической сфере.

Глава ВТБ Андрей Костин летом заявил, что выход второго по величине российского банка на рынок Крыма повлек бы столь жесткие санкции, что это означало бы крах ВТБ. При этом меньшие по размеру банки могут работать в Крыму, так как у них нет такого международного бизнеса, отмечал Костин.

Сбербанк, ранее имевший отделения в крупных городах Крыма, пока не может возобновить работу в этом регионе по тем же причинам. Однако, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, крупнейший российский банк может одним из первых выйти на рынок Крыма в случае смягчения санкций.

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