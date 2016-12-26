Глава ОП Крыма призвал российские банки развивать филиалы на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе призвал крупные российские банки не оставаться в стороне от Крыма и начать развивать на полуострове свои филиалы.
"Почему они не приходят в Крым? Боятся санкций? А почему санкций не боялись люди, которые затевали в 2014 году "Крымскую весну?" — сказал Иоффе на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Надо позицию свою менять, придумать что-то, а так — легче простого. Крымчане рисковали всем, а они (банкиры — ред.) не хотят ничем рисковать. Логично, чтобы крупные российские банки заходили и работали в Крыму, как и в других регионах Российской Федерации", — сказал Иоффе.
По его словам, работа с нынешней банковской системой полуострова, доставляет трудности бизнесу и туристической сфере.
Сбербанк, ранее имевший отделения в крупных городах Крыма, пока не может возобновить работу в этом регионе по тем же причинам. Однако, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, крупнейший российский банк может одним из первых выйти на рынок Крыма в случае смягчения санкций.
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