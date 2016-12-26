ДУШАНБЕ, 26 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Минтранс Таджикистана пока не будет запрещать полеты "Уральских авиалиний", сообщил в понедельник РИА Новости глава ведомства Шерали Ганджалзода.

Минтранс РФ 22 декабря сообщил, что по итогам состоявшихся в Москве переговоров Таджикистан не разрешил авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский". В ответ на это Москва с 23 декабря приостановила рейсы таджикской "Сомон Эйр" в российские регионы. При этом полеты в Москву и Санкт-Петербург под ограничения не попали. Таджикистан, в свою очередь, отменил рейсы в страну авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырех городов РФ.

"Запрет полетов в Таджикистан "Уральских авиалиний" мог бы создать проблемы для наших соотечественников, работающим в России. Исходя из-того, что накануне Нового года тысячи таджикских трудовых мигрантов возвращаются на родину, Минтранс решил пока воздержаться от ответных мер после запрета полетов авиакомпании "Сомон Эйр" в регионы России", — сказал он.

Ганджалзода также заявил, что Минтранс Таджикистана в любое время может прекратить полеты российских авиакомпаний в Душанбе и Худжанд, но "лучше найти другое решение этой проблемы".

Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов 23 декабря передал МИД РФ ноту, проинформировав о ситуации с авиасообщением между двумя странами.

В понедельник Бахти сообщил РИА Новости, что российские власти пока не отреагировали на ноту посла Таджикистана. "Мы надеемся, что скоро получим ответ на нашу ноту и запрет на полеты "Сомон Эйр" в регионы России будет снят", — добавил он.