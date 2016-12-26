ВЭБ до конца года планирует продать розничный лизинговый бизнес на Украине

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. ВЭБ до конца 2016 года планирует продать свой розничный лизинговый бизнес на Украине, сообщил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков журналистам.

"Мы сейчас реструктурируем и розничный лизинг на Украине. Он у нас оказался номер один на Украине. Мы сейчас его продаем, в стадии завершения сделки находимся. Думаю, до Нового года продадим", — сообщил Горьков.

По его словам, около половины кредитного портфеля ВЭБа приходится на российские компании на Украине. "У нас 50% портфеля — это российские компании, работающие на Украине. У нас там есть и "Евраз", и МТС, и ряд средних компаний российских", — уточнил он.

ВЭБ планирует продавать свой розничный портфель в лизинге, ранее в ноябре сообщал Горьков. В начале октября ВЭБ сообщил, что до конца 2016 года планирует приобрести акции дополнительного выпуска "ВЭБ-лизинга" на 75 миллиардов рублей, и, таким образом, осуществит увеличение капитала своей "дочки" без привлечения дополнительной ликвидности за счет конвертации в капитал дочерней компании обязательств общества перед ВЭБом.

"ВЭБ-лизинг" являлся крупнейшим лизингодателем ушедшей с рынка из-за долгов авиакомпании "Трансаэро", им были предоставлены самолеты на 55 миллиардов рублей. Экс-глава госкорпорации Владимир Дмитриев в октябре прошлого года говорил, что "ВЭБ-лизингу" при худшем сценарии ситуации с "Трансаэро" понадобится докапитализация в размере около 30 миллиардов рублей.

Внешэкономбанк за девять месяцев 2016 года сократил кредитный портфель по МСФО на 14,5%, до 2,859 триллиона рублей с 3,343 триллиона рублей на конец 2015 года.