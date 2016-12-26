Рынок российских акций растет на фоне укрепления рубля

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ растет в понедельник по основным индексам на фоне укрепления рубля.

Индекс ММВБ к 16.01 мск рос на 0,55% — до 2185,16 пункта, индекс РТС — на 1,14% — до 1130,72 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 16 копеек — до 60,88 рубля, курс евро – на 20 копеек – до 63,61 рубля.

Корпоративные истории

Бумаги "Мечела" растут (обыкновенные акции на 6,09%, префы – на 4,83%) на фоне подписания соглашения с группой ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям до 2022 года. В соответствии с подписанными соглашениями на общую сумму 70,2 миллиарда рублей продлена отсрочка начала погашения основного долга до первого квартала 2020 года и срок погашения основного долга до первого квартала 2022 года.

Лидеры и аутсайдеры

Одновременно были пересмотрены условия сделки по торговому финансированию, задолженность по которой составляет 45 миллионов евро, срок данной сделки продлен до апреля 2022 года, отмечается в сообщении.

Среди лидеров роста – акции НЛМК (2,21%), "Роснефти" (2,19%), ТГК-1 (2,08%), Московской биржи (1,87%), обыкновенные акции "Россетей" (1,79%), а также РДР "Русала" (1,75%), акции "Алросы" (1,57%) и акции "Северстали" (1,5%).

Среди лидеров снижения – акции "Акрона" (-3,06%), "Дикси" (-2,21%), "Энел Россия" (-1,58%), префы "Башнефти" (-0,95%).

Прогнозы и рекомендации

Индекс ММВБ проведет торги до конца дня в пределах 2165-2185 пунктов, считает Александр Разуваев из "Альпари". Особенной активности сейчас ждать не стоит: год подходит к завершению, и это время для логичной фиксации прибыли, полагает он.

Во вторник активность немного возрастет, но вряд ли до конца 2016 года рынок ждет что-то существенное, кроме продолжения вялой фиксации прибыли, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

В 2017 году рынок сохраняет фундаментальный потенциал для роста, связанный как с восстановлением цен на нефть, так и с положительной переоценкой рынка в условиях ожидаемого притока капитала нерезидентов, считают аналитики Промсвязьбанка.

"Фундаментально обоснованный уровень по индексу ММВБ, согласно нашим моделям, составляет 2760 пунктов. Но, учитывая большое количество рисков в 2017 году, мы устанавливаем более консервативный ориентир движения индекса ММВБ — 2570 пунктов", — добавляют они.

Для фондового рынка ситуация краткосрочно смотрится чуть более выгодней, чем для рубля, так как маловероятное продолжение роста нефтяных цен, и продолжение стадии консолидации будут благоприятными для фондового рынка, считает Николай Подлевских из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"Даже все более напрашивающийся сценарий перехода к снижению нефтяных цен будет в значительной мере компенсироваться ожидаемыми ударными бюджетными выплатами. Да и после небольшой коррекции рынку был бы полезен предновогодний подскок", — отмечает он.

По мнению эксперта, технически индексы ММВБ и РТС приближаются к сильным уровням сопротивления (зона 1200 пунктов по индексу РТС и 2300 по индексу ММВБ). "Так что начало наступающего года на рынке может стать весьма интересным", — добавляет он.