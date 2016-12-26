ВТБ надеется, что иностранные кредиторы "Мечела" реструктурируют долг

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. ВТБ надеется, что иностранные кредиторы "Мечела" одобрят реструктуризацию долга горно-металлургической компании на тех же условиях, что и госбанки, сообщил РИА Новости первый зампред правления второго по активам российского банка Юрий Соловьев.

Ранее, в понедельник, "Мечел" сообщил о пролонгации кредита ВТБ, завершив тем самым реструктуризацию своего долга перед всеми государственными банками-кредиторами, в числе которых также Сбербанк и Газпромбанк. На эти банки приходится 67% задолженности компании.

"Мы подтверждаем, что в соответствии с подписанными соглашениями на общую сумму 70,2 миллиарда рублей продлена отсрочка начала погашения основного долга до первого квартала 2020 года и срок погашения основного долга до первого квартала 2022 года. Пересмотрены были также и условия сделки по торговому финансированию, задолженность по которой составляет 45 миллионов евро", — сообщил Соловьев.

"Мы поддерживаем инициативу компании на удлинение сроков, снижение графика амортизации по соглашениям с международными банками. Я надеюсь, что и иностранные держатели PXF долга одобрят похожие условия реструктуризации и помогут компании в ее дальнейшем развитии", — добавил он.

По его словам, реструктуризация долга и улучшение условия для бизнеса компании позволят "Мечелу" вновь стать одной из самых капитализируемых компаний в отрасли.

"Изменения ценовых тенденций на рынках угля и стали, заметное улучшение уровня корпоративного управления компании и постепенная реализация непрофильных активов вкупе с дальнейшим развитием стратегических проектов (таких, как Эльгинское месторождение угля), и, безусловно, реструктуризация долговой нагрузки даст возможность "Мечелу" уверенно продолжать развитие бизнеса, вернуть себе финансовую устойчивость и вновь стать одной из самых капитализируемых компаний в отрасли", — отметил первый зампред ВТБ.