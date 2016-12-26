Белорусские инвесторы предложили строить в Крыму подвесные дороги

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Белорусские инвесторы предложили строить в Крыму подвесные воздушно-канатные дороги, сообщил глава Общественной палаты республика Григорий Иоффе, не уточнив, кто эти инвесторы.

"Не так давно у нас были люди из Белоруссии, которые показали, как бороться с пробками. Они предложили поднять машины на воздух. Речь идет о столбах и специальной подвесной дороге, подобное в Белоруссии уже есть", — сказал Иоффе на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, Общественная палата одобрила данный проект.

"Теперь идет проектирование и защита этого проекта", — подчеркнул Иоффе.

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