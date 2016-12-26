МЭР ухудшило прогноз по снижению оборота ритейла до 4,9%

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития ухудшило оценку снижения оборота розничной торговли в 2016 году до 4,9% с 4,6%, говорится в мониторинге министерства по ситуации в экономике РФ за январь-ноябрь текущего года.

"Оценка оборота розничной торговли в целом за 2016 год незначительно понижена до минус 4,9% год к году против минус 4,6% год к году на стадии формирования бюджета", — говорится в документе.

В министерстве поясняют, что тенденция к замедлению сокращения оборота розничной торговли, зафиксированная в июне-сентябре, приостановилась. "Октябрьское ускорение сокращения оборота розничной торговли не получило продолжения в ноябре текущего года: сокращение замедлилось до 4,1% год к году с 4,2% год к году в октябре 2016 года", — отметили в ведомстве.

"Аналогичную тенденцию к замедлению сокращения в ноябре текущего года продемонстрировала и динамика оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора, составив минус 0,3% месяц к месяцу против минус 0,5% месяц к месяцу месяцем ранее", — сообщается в мониторинге.