Назарбаев предложил создать антикризисный совет в рамках ЕАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев констатировал целый ряд внутренних проблем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), предложил создать антикризисный совет в рамках объединения.
Он отметил, что работа совета должны быть "ориентирована на глубокий анализ, подготовку предложений и практическое решение имеющихся проблем".
По его словам, "на наши экономические взаимоотношения влияют нерешенные внутренние вопросы самого союза".
"К ним относятся остающееся еще большое количество барьеров во взаимной торговле, дополнительные требования и ограничения каждой страны, сложности при транзите товаров, обеспечительные платежи при доступе на рынки, препоны со стороны местных властей и другие", —пояснил Назарбаев.
"В этих условиях думаю, что будет правильным начать работу по выработке в рамках в ЕврАзЭС совместных мер по поддержке наших экономик для решения имеющихся проблемных вопросов", — добавил глава Казахстана.