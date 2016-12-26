ВВП России в ноябре вырос на 0,5% в годовом выражении

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. ВВП России в ноябре вырос на 0,5% в годовом выражении, за январь-ноябрь – снизился на 0,6%, говорится в мониторинге Минэкономразвития по итогам ноября.

"В целом за девять месяцев 2016 года валовой внутренний продукт сократился на 0,7% год к году, что совпадает с оценкой Минэкономразвития. За 11 месяцев 2016 года снижение ВВП оценивается в 0,6 % год к году", — говорится в мониторинге.

В ноябре экономика РФ вернулась к росту: с очисткой от сезонного фактора ВВП вырос на 0,1% в месячном исчислении.

"Позитивную динамику с сезонной корректировкой показали промышленность, строительство, сельское хозяйство. Отрицательный вклад внесла розничная торговля. Динамика ВВП год к году составила в ноябре 0,5%", — сообщает Минэкономразвития.