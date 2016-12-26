МЭР уточнило оценку средней цены нефти Urals и курса доллара на 2016 год

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министерство экономического развития РФ уточнило оценку среднегодовой цены за нефть Urals на 2016 год до 41,8 доллара за баррель и среднегодового курса доллара до 67,1 рубля, говорится в мониторинге Минэкономразвития РФ.

"С учетом текущей ситуации скорректирована оценка среднегодовой цены на нефть Urals за 2016 год — 41,8 долларов США/баррель и среднегодового курса рубля к доллару США — 67,1 рубля/доллар США", — говорится в сообщении.

Ранее МЭР прогнозировало среднюю цену на нефть Urals на 2016 год в 41 доллар за баррель и среднегодовой курс доллара в 67,5 рубля.