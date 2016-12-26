Экспорт газа из России за 11 месяцев составил 176,7 млрд кубов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Экспорт газа из РФ за январь-ноябрь 2016 года составил 176,7 миллиарда кубов, в том числе в страны дальнего зарубежья — вырос на 12,5%, до 146,7 миллиарда кубов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в мониторинге Минэкономразвития со ссылкой данные Минэнерго.

Доля экспорта в январе-ноябре 2016 года в общем объеме добычи газа увеличилась и составила 30,8%. В страны дальнего зарубежья экспорт газа увеличился на 12,5%, до 146,7 миллиарда кубических метров.

"Основной причиной является сохранение высокой конкурентоспособности газа относительно альтернативных видов топлива в структуре выработки электроэнергии в Европе, благодаря ценовым факторам", — отмечается в документе.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал в декабря, что экспорт газа из РФ в 2016 году вырастет на 10 миллиардов кубометров, до 202,3 миллиарда по сравнению с 2015 годом. Согласно данным министерства, объем поставок газа на внутренний рынок РФ и на экспорт в 2015 году составил 655,8 миллиарда кубометров.