Экспорт нефти из России в январе-ноябре вырос на 5,1%

© РИА Новости. Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Набиуллина не видит катастрофы в падении цен на нефть до $25 Экспорт нефти из РФ в январе-ноябре 2016 года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 233,7 миллиона тонн, говорится в мониторинге Минэкономразвития РФ со ссылкой на данные Минэнерго.

В том числе экспорт нефти в страны дальнего зарубежья составил 216,2 миллиона тонн (рост на 7,3%).