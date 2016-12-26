МЭР ухудшило оценку падения реальных доходов россиян за год

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития РФ ухудшило оценку падения реальных располагаемых доходов населения в 2016 году до 5,8% с 5,6%, говорится в мониторинге МЭР по итогам ситуации в экономике за январь-ноябрь.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

В МЭР напомнили, что Росстат пересмотрел данные по реальным располагаемым доходам за 2015 год в сторону увеличения: годовое снижение составило 3,2% в годовом выражении против 4,3% год к году по предварительной оценке. "Это уточнение повлияло на динамику доходов в 2016 году. В результате в сторону понижения была пересмотрена оценка реальных располагаемых доходов в целом за 2016 год: снижение может составить 5,8% год к году (ранее 5,6% год к году)", — пишут авторы документа.

Несмотря на некоторое замедление снижения реальных располагаемых доходов в годовом выражении (сокращение в ноябре 5,6% год к году, в октябре – 6% год к году), сезонно очищенные данные свидетельствуют о продолжении негативных тенденций: снижение на 1,7% месяц к месяцу, отмечается в мониторинге.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что располагаемые доходы населения России немного упали, но некоторый рост реальной зарплаты позволяет рассчитывать на выравнивание ситуации.

По данным МЭР, в ноябре реальная заработная плата работников демонстрирует прирост в годовом выражении четвертый месяц подряд. Данные с устранением сезонности с сентября текущего года показывают примерно нулевую динамику реальной заработной платы.