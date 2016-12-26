МЭР улучшило прогноз по спаду ВВП на 2016 год

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду экономики РФ в 2016 году до 0,5% с ожидавшихся ранее 0,6% на фоне улучшения прогноза цен на нефть, говорится в мониторинге МЭР по итогам анализа ситуации в экономике в январе-ноябре.

Министерство улучшило прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals за 2016 год до 41,8 доллара за баррель с ожидавшихся ранее 40 долларов.

"В результате уточнен темп роста ВВП на основе оперативных данных за ноябрь 2016 года по базовым отраслям экономики, оценки чистых налогов на продукты и оценки ВВП по счету производства доходов за третий квартал 2016 года. Темп роста физического объема ВВП на 2016 год повышен до минус 0,5 процента", — говорится в материалах министерства.

"Основными факторами роста являются улучшение ситуации в промышленности, оптовой торговле, рост физических объемов экспорта, замедление падения инвестиций, а также повышение индекса-дефлятора за счет роста экспортных цен", — пояснил Минэкономразвития.