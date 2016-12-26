МЭР повысил оценку по росту промышленного производства на 2016 год

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития России повышает оценку по росту промышленного производства на 2016 год до 1% с 0,4%, говорится в мониторинге МЭР о текущей ситуации в экономике РФ за январь-ноябрь.

"Минэкономразвития России повышает оценку по промышленному производству на 2016 год с 0,4% год к году до 1,0% год к году. В ноябре Росстат представил статистику по промышленному производству с существенными уточнениями за 2015 и 2016 года, без распределения указанных уточнений по месяцам отчетного периода, отметив корректность показателей только за 11 месяцев 2016 года (+0,8%) и за ноябрь 2016 года (+2,7%)", — отмечается в мониторинге.

Отмечается, что рассчитываемый Минэкономразвития сезонно сглаженный индекс также показывает, что динамика промышленного производства в ноябре положительна – рост на 1% месяц к месяцу. "С исключением сезонных и календарных факторов, добыча полезных ископаемых составила 0,3% месяц к месяцу, динамика обрабатывающих производств – 1,4% месяц к месяцу", — говорится в материалах МЭР.