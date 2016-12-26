Роснедра признали несостоявшимися аукционы на четыре нефтегазовых участках

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Аукционы на право пользования недрами крупных участков — Верхнеширтовского, Восточно-Хейгинского, Хеттинского и Северо-Ярайнерского в Ямало-Ненецком автономном округе не состоялись в связи с отсутствием заявок, следует из материалов Роснедр.

Торги были объявлены в конце октября, итоги — 21 декабря. Общий начальный платеж составлял 360,8 миллиона рублей.

В материалам ведомства сообщалось, что на этих территориях уже проводились сейсморазведочные работы, а на некоторых участках пробурены поисково-разведочные скважины.

Суммарные извлекаемые ресурсы нефти Хеттинского участка по категории С3 составляют 33,528 миллиона тонн, извлекаемые прогнозные ресурсы углеводородов категории Д1 — 21,8 миллиона тонн, газа – 14,7 миллиарда кубометров, конденсата – 1,3 миллиона тонн. Разовый платеж за участок площадью 1,307 тысячи квадратных километров составляет 121,38 миллиона рублей. "Геофизическая изученность участка: выполнено сейсморазведочных работ 2Д –1127,9 погонных километра… Пробурено восемь скважин глубокого бурения", — говорится в материале к аукциону.

Суммарные извлекаемые ресурсы нефти Северо-Ярайнерского участка по категории С3 — 20,29 миллиона тонн, Д1 – 6,2 миллиона тонн, газа – 25,6 миллиарда кубометров, конденсата – 4,4 миллиона тонн. Площадь участка составляет 371,5 квадратного километра, разовый платеж — 98,9 миллиона рублей. В документах отмечается, что на территории выполнялись сейсморазведочные работы 3D и пробурены две поисково-разведочные скважины.

На участках Верхнеширтовском и Восточно-Хейгинском уже проводилась сейсмика, однако скважины глубокого бурения отсутствуют. Верхнеширтовский владеет извлекаемыми ресурсами нефти по категории С3 в 1,285 миллиона тонн, газа – 45,159 миллиарда кубометров, конденсата – 7,209 миллиона тонн. Начальная стоимость за участок составляет 133,2 миллиона рублей. Общая площадь участка — 1,272 тысячи квадратных километров. Извлекаемые запасы нефти Восточно-Хейгинского участка недр по категории Д1 составляют 11,7 миллиона тонн, газа – 7,9 миллиарда кубометров, конденсата – 0,7 миллиона тонн. Разовый платеж — 7,28 миллиона рублей, площадь участка- 703,5 квадратного километра.