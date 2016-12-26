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Экономика

Банк России выпускает в обращение восемь монет из драгоценных металлов

12:4826.12.2016
(обновлено: 12:53 26.12.2016)
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Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России в понедельник, 26 декабря, выпускает в обращение восемь монет из драгоценных металлов и одну монету из недрагоценного металла, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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ЦБ выпускает в обращение монеты, посвященные Кубку конфедераций FIFA 2017
Так, ЦБ выпускает в обращение серебряную монету номиналом 3 рубля "Георгий Победоносец", на оборотной стороне которой расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Тираж монеты – до 500 тысяч штук.

Кроме того, в серии "Выдающиеся личности России" выпускаются памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля, посвященные 100-летию со дня рождения музыканта Э.Г. Гилельса и 130-летию со дня рождения поэта Г.М. Тукая. На оборотной стороне первой монеты изображен портрет Гилельса на фоне стилизованного фрагмента рояля, тираж этой монеты составит 2 тысячи штук. На оборотной стороне второй расположены портрет Тукая, рельефные изображения вида деревни – родины поэта, птиц и книг, тираж монеты – 3 тысячи штук.

Еще одна памятная серебряная монета номиналом 3 рубля посвящена 1000-летию "Русской Правды". На обороте монеты тиражом 3 тысячи штук изображен фрагмент памятника "Тысячелетие России" в Великом Новгороде на фоне страницы из Синодального списка "Русской Правды".

Также выпускаются в обращение памятные серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей (в обычном и специальном исполнениях) на тему "Ювелирное искусство в России". На оборотных сторонах 3-рублевой монеты и монеты в 25 рублей в обычном исполнении расположено рельефное изображение скульптурной композиции "Тройка" ювелирной фирмы "Сазиков" на фоне другого изделия фирмы – чернильного прибора. На обороте 25-рублевой монеты в специальном исполнении то же изображение выполнено в технике цветной эмали. Тираж серебряной монеты номиналом 3 рубля – 3 тысячи штук, серебряной монеты номиналом 25 рублей – 850 штук в обычном исполнении и 150 штук в специальном.

Помимо этого, 150-летию основания Русского исторического общества посвящены серебряная монета номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей, а также монета из недрагоценного металла номиналом 5 рублей, которая выйдет в рамках эмиссионной программы. На оборотной стороне 3-рублевой серебряной монеты можно увидеть изображение первого председателя Русского исторического общества князя Петра Вяземского на фоне Ново-Михайловского дворца в Санкт-Петербурге и свитка, ее тираж 3 тысячи штук. Оборотную сторону золотой 50-рублевой монеты украшает изображение скульптуры Марка Антокольского "Нестор-летописец". Тираж этой монеты – 1 тысяча штук. 5-рублевая монета из недрагоценного металла выйдет тиражом до 5 миллионов штук, на ее оборотной стороне расположено рельефное изображение памятника Минину и Пожарскому в Москве.

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