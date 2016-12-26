Лукашенко поручил правительству привлекать внешнее финансирование

МИНСК, 26 дек — РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству привлекать в страну внешнее финансирование, не создавая при этом "неоплатных долгов", сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, президент провел в понедельник в Минске совещание по вопросам привлечения внешнего финансирования. Лукашенко отметил, что одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера, поскольку за последние годы у Белоруссии сложились деловые партнерские отношения с рядом зарубежных банков, которые работают в стране.

"Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать. Работать и с западными банками и с нашими филиалами российских банков. Но при заимствовании надо иметь в виду, что экономическая безопасность и уровень золотовалютных резервов — это святое", — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. "Из этих подходов надо исходить при определении целесообразности привлечения внешних средств. Какой-то гонки за объемами быть не должно, чтобы не залезть в неоплатные долги. Условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель", — подчеркнул он.

По словам главы республики, в первую очередь ресурсы нужны реальному сектору. "Вопрос не в том, где их найти и как. Речь пойдет о конкретных кредитах, которые нам предлагают. Не только мы просим у кого-то, это нормальная практика, а нам предлагают сегодня наши партнеры. Прежде всего российские банки. Нам надо обсудить правила заимствования, стоимость этих кредитов, стоит или не стоит их брать, куда направить… Если есть конкретные проекты, расчеты их реальной окупаемости, и они приемлемы, надо решать вопрос о внешних заимствованиях под гарантии правительства", — сказал Лукашенко.