Афины не брали новых обязательств по жесткой экономии, подтвердил источник

АФИНЫ, 26 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Правительство Греции не брало никаких новых обязательств по мерам жесткой экономии, чтобы "разморозить" решения Еврогруппы по снижению бремени госдолга, заявил журналистам источник в Минфине, комментируя письмо в Европейский механизм стабильности (ESM).

Еврогруппа в декабре решила запустить так называемые краткосрочные меры по ослаблению долговой нагрузки на Грецию. Одноко ESM заморозил из выполнения решения властей Греции потратить часть дополнительных доходов бюджета на пенсии. Для оценки влияния этих предложений Греции на выполнение требований программы кредитования страны Еврогруппы потребовали от министра финансов Греции Эвклида Цакалотаса письмо с изложением позиции правительства.

После этого в ряде греческих СМИ появились публикации, что кабинет министров взял на себя новые обязательства по проведению мер жесткой экономии. "Правительство не пообещало ничего больше, чем было согласовано. Письмо министра финансов подтверждает существующие обязательства. Ни одного нового обязательства нет в письме, итогом которого стало размораживание краткосрочных мер по долгу", — сказал представитель Минфина.

По его словам, в письме говорится о выделении разовой помощи 1,6 миллиона пенсионеров, получающим маленькую пенсию, и что нет никакого намерения изменить пенсионную реформу. Помимо этого министр проинформировал об отмене повышения НДС для островов Эгейского моря, которые понесли потери от миграционного кризиса.

"В письме подтверждается обязательство правительства по первичному профициту в размере 0,5%, 1,75% и 3,5% от ВВП в 2016, 2017 и 2018 годах соответственно. И напоминается о финансовом механизме на случай непредвиденных обстоятельств, который активируется, если данные Евростата показывают, что согласованные целевые бюджетные показатели не достигнуты. В письме разъясняется, что если в 2016 году не будет обеспечен согласованный первичный профицит (+0,5%), — а это крайне маловероятно, как отметил министр финансов и как полагает подавляющее большинство аналитиков, — то "греческие власти обязаны принять компенсационные меры в области пенсионных расходов, чтобы покрыть разницу между результатом и бюджетными целями на 2016 год", — сказал представитель Минфина.

"Так что в письме просто вновь подтверждаются существующие обязательства. Нравятся нам или нет эти обязательства, правительство не могло бы сделать иначе", — добавил он.

По оценке финансистов, единовременная выплата поможет семьям бедных пенсионеров и окажет благотворное влияние на внутренний рынок, а сохранение пониженного НДС для островов окажет значительное влияние на местную экономику, сказал он.

Чиновник также напомнил, что большинство стран-членов еврозоны поддержали последние меры греческого правительства – выделение в связи с праздниками 617 миллионов евро для примерно 1,6 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии меньше 850 евро.

По данным Минфина Греции, в январе-ноябре 2016 года госбюджет исполнен с профицитом 2,055 миллиарда евро при том, что целевой показатель предусматривал дефицит в 1,852 миллиарда евро.