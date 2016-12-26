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Экономика

ОП предлагает помогать застройщикам в моногородах

12:0326.12.2016
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Строительство многоэтажного жилого дома. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Член Общественной палаты (ОП) РФ Леонид Шафиров предложил способствовать строительству жилых домов в моногородах при помощи субсидирования расходов застройщиков – это позволит сделать жилье более доступным и привлекательным для такой категории граждан, как переселенцы, чернобыльцы, дети-сироты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП.

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© РИА Новости. Екатерина Штукина
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"Шафиров предлагает в моногородах, обладающих развитой социальной инфраструктурой, расположенных в благоприятных для жизни природных зонах (на Юге России в частности), обеспечить активизацию жилищного строительства — индивидуального и по государственным социальным программам — для переселенцев, чернобыльцев, детей-сирот, ветеранов войны и других", — сообщили в ОП.

По мнению общественника, необходимо субсидировать часть расходов застройщиков, что позволит снизить цену на жилье, которое, соответственно, станет более привлекательным для приобретения. Также Шафиров предлагает федеральным органам власти способствовать развитию сельскохозяйственной кооперации, развивать садоводство и огородничеств в моногородах.

"Для этого, по мнению Л. Шафирова, необходимо обеспечить инженерными коммуникациями земельные участки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих организаций граждан, приоритетно субсидировать затраты садовых (дачных) некоммерческих организаций граждан — жителей моногородов на подключение садовых домиков к сетям водоснабжения, канализации, электроснабжения, на благоустройство территорий садовых (дачных) некоммерческих организаций", — пояснили в ОП.

Шафиров также предлагает решить проблему с отсутствием средств на снос аварийного жилья: предусмотреть за счет средств федерального бюджета софинансирование расходов бюджетов моногородов. Это позволит, по его мнению, предоставить эти земельные участки застройщикам, "что также будет способствовать активизации жилищного строительства в моногородах".

С просьбой содействовать включению в приоритетный правительственный проект "Комплексное развитие моногородов" дополнительных мероприятий общественник обратился к членам рабочей группы правительства РФ по модернизации моногородов и членам Общественного совета министерства экономического развития РФ.

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Экономика
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Demchishina_2015
    Очень важные темы для малых городов. Основное население -пенсионеры , для которых дачные участки это и дополнительное качественное питание семьи и иногда единственное место "для души". Коммуникаций в садоводческих товариществах, зачастую, нет, что делает труд жителей напрасным.
    15:24
    26.12.2016
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