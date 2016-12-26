В Екатеринбурге идут переговоры о строительстве второй ветки метро

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Свердловские власти ведут переговоры с возможными инвесторами о строительстве в Екатеринбурге второй ветки метрополитена, сообщил в понедельник губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года.

По его словам, на строительство второй ветки екатеринбургского метро требуется около 40 миллиардов рублей.

"Мы ведем переговоры с банками, с вероятными инвесторами. Не исключается вариант облигационного займа. Нам бы хотелось, чтобы инвестор был заинтересован не только в извлечении прибыли, но и мог сам управлять объектом. Интересанты есть, мы с ними работаем. Называть их пока не буду", — сказал Куйвашев.