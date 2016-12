В Шанхае совместное с американской GM предприятие оштрафовали на $29 млн

ПЕКИН, 26 дек — РИА Новости, Иван Булатов. SAIC General Motors Co. Ltd. (SAIC-GM, SGM), совместное предприятие американского автомобильного концерна General Motors Co. и китайской компании SAIC Motor было оштрафовано шанхайским бюро по вопросам ценообразования на 201 миллион юаней (28,9 миллионов долларов) за нарушение конкурентного ценообразования.

Как пишет в понедельник деловое издание Caixin со ссылкой на бюро, местное отделение GM нарушало правило конкуренции при установлении цен на модели марок Chevrolet, Cadillac и Buick для своих дилеров. Сообщается, что таким образом цены были установлены с нарушениями на автомобили общей стоимостью около 5 миллиардов юаней, поэтому бюро установило штраф в размере 4% от этой суммы.

SAIC-GM — совместное предприятие американской GM и китайской SAIC Motor. Основано в 1997 году в Китае. Производит и продает такие автомобильные бренды, как Buick, Chevrolet, Cadillac.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган, США).