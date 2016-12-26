"Кортес": в России с 19 по 23 декабря выросли цены на бензин

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Оптовые цены на бензин в России по итогам рабочей недели с 19 по 23 декабря выросли; наиболее значительно изменилась цена на бензин "Нормаль-80", которая увеличилась на 250 рублей — до 36,725 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка составили: на бензин "Регуляр-92" — 39,637 тысячи рублей за тонну (рост на 4 рубля), "Премиум-95" — 40,874 тысячи рублей за тонну (рост на 56 рублей). Цена летнего дизтоплива составила 34,286 тысячи рублей за тонну (рост на 464 рубля).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" выросла на 30 рублей и составила 40,753 тысячи рублей за тонну, "Регуляр-92" стоил 43,304 тысячи рублей (рост на 245 рублей), "Премиум-95" — 44,913 тысячи рублей (рост на 24 рубля). В рознице стоимость "Нормаля-80" снизилась на 7 копеек и составила 33,34 рубля за литр, стоимость "Регуляра-92" выросла на 6 копеек, до 35,47 рубля за литр, "Премиума-95" — увеличилась на 6 копеек и составила 38,42 рубля за литр.

Летнее дизтопливо подешевело на мелкооптовом рынке на 239 рублей — до 36,933 тысячи рублей за тонну. На бирже цена топлива выросла на 1,3 тысячи рублей, до 32,849 тысячи рублей за тонну. Розничная цена увеличилась на 26 копеек и составила 36,72 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина выросла на 89 рублей — до 34,555 тысячи рублей за тонну. На бирже он подешевел на 118 рублей — до 34,562 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах увеличилась на 257 рублей и составила 43,294 тысячи рублей.

Оптовая цена топочного мазута увеличилась на 40 рублей — до 11,151 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подешевел на 1,499 тысячи рублей — до 10,131 тысячи рублей за тонну.