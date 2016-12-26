"Газпром нефть" ждет роста добычи углеводородов в 2016 году

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром нефть" ожидает в 2016 году рост добычи углеводородов на 7,7% по сравнению с 2015 годом — до 85,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента, говорится в сообщении компании.

"В 2016 году объем добычи углеводородов "Газпром нефти" ожидается на уровне 85,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента — это на 7,7% больше объемов добычи в предыдущем году", — говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров, на котором были рассмотрены предварительные итоги выполнения инвестпрограммы и бюджета в 2016 году и планы на 2017 год.

Ожидается, что объем переработки нефти "Газпром нефти" в 2016 году составит 41,3 миллиона тонн и снизится по сравнению с 2015 годом на 4,1%.

В 2015 году "Газпром нефть" добыла 79,7 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Переработка нефти в 2015 году снизилась на 1,15% — до 43 миллионов тонн.