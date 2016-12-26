"Транснефть": в Западной Сибири снизилась сдача нефти в нефтепроводы

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Установки по подготовке нефти для сдачи в систему магистральных нефтепроводов "Транснефти" на ряде месторождений Западной Сибири работают нестабильно из-за аномальных морозов; отклонение от плана составляет 1-3%, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Из-за аномальных морозов на ряде месторождений Западной Сибири нестабильно работают установки по подготовке нефти (отделение воды) для сдачи в систему "Транснефти". Отклонение от запланированных объемов составляет от 1 до 3%", — сказал Демин.

Отгрузка нефти на экспорт в порту Приморск ведется по фактической погоде несмотря на регулярно объявляемые штормовые предупреждение по ветру. От графика отклонения нет, сказал представитель "Транснефти".

Работы в Новороссийске в течение дня войдут в график, но погода остается нестабильной. Во вторник возможен шторм. В Козьмино, Махачкале и Усть-Луге погода рабочая, отгрузка идет в штатном режиме, сказал Демин.