Молодцов рассказал о сроках решения по заводу СПГ на Дальнем Востоке

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Выбор между строительством нового завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе Де-Кастри и третьей очередью действующего завода СПГ проекта "Сахалин-2" должен быть сделан компаниями в первом квартале 2017 года, сообщил журналистам замминистра энергетики Кирилл Молодцов.

"Объективно сейчас рассматриваются два варианта: строительства завода СПГ в Де-Кастри отдельно или третья очередь Сахалин-2 СПГ. Между ними идет выбор. В первом квартале мы настоятельно рекомендуем компаниям принять решение, исходя из срока проектирования, срока принятия FEED, срока строительства и начала окна возможности с точки зрения предложения на рынке СПГ. В эти три месяца, желательно, чтобы решение максимально было приближено. Компании это понимают сами и хотят этого", — сказал Молодцов.

По его словам, консультации в настоящее время продолжаются, стороны приступили к ценовым переговорам. Окончательный вариант будет предложен оператором, на решение сможет влиять государство, исходя из соображений собственной прибыли; конечное решение будет принимать уполномоченный орган.

"Если не договорятся, у первого всегда будет вариант строить свой завод, а у второго думать, откуда они возьмут газ. Поэтому, в моем понимании, они обречены договориться", — подчеркнул Молодцов.

В феврале 2013 года компании ExxonMobil и "Роснефть" подписали меморандум о взаимопонимании в целях совместного изучения экономической эффективности проекта Дальневосточного завода СПГ". В 2015 году представитель "Роснефти" сообщал РИА Новости, что компания совместно с партнерами по проекту "Сахалин-1" может выбрать новую площадку для строительства завода по сжижению природного газа, который планировалось разместить на Сахалине. В сентябре прошлого года директор департамента управления газовыми активами и проектами "Роснефти" Александр Храмов говорил, что окончательное решение по инвестпроекту "Дальневосточный СПГ" на Сахалине будет принято в 2016–2017 годах.