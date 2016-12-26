Минэнерго прогнозирует снижение переработки нефти на 2,5% в 2017 году

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Минэнерго прогнозирует снижение переработки нефти на 2,5% до 270 млн тонн в 2017 году с 277 миллионов тонн в 2016 году, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"В следующем году, думаю, что переработка может сократиться до 270 миллионов тонн. Это будет связано в основном с увеличением глубины переработки", — сказал Молодцов.

Он напомнил, что по итогам 2016 года добыча планируется в объеме 547,2 — 547,5 миллионов тонн нефти, объем переработки составит 277 миллионов тонн, снизившись примерно на 2% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что в 2016 году первичная переработка нефти уменьшится на 5,7 миллиона тонн, на 2%, до 277 миллионов тонн, при этом глубина переработки выросла на 5% — с 74,2%, до 79,2%. Среди причин снижения переработки министр назвал, в том числе, увеличение глубины переработки.