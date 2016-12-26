Молодцов: транзит нефти через Казахстан может достичь 10 млн тонн в год

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Транзит нефти через Казахстан в перспективе может составить до 10 миллионов тонн в год, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Рано или поздно мы ожидаем там (транзит через Казахстан – ред.) 10 миллионов тонн в год. Там межправсоглашение предусматривает до 10 миллионов тонн в год, то есть, по плану должно быть 10, может быть и 9 миллионов тонн в год", — сказал Молодцов.

Он также отметил, что изменение объема прокачки сырья через территорию России по нефтепроводу Атырау-Самара не ожидается. "Мы не ожидаем, что что-то существенно упадет, казахи будут качать. Я не думаю, что будет изменение объемов", — заключил Молодцов.

В мае 2016 года СМИ со ссылкой на председателя правления КазТрансОйла Нуртаса Шманова сообщали, что компания готова увеличить транспортировку нефти России в Китай на 43%, до 10 миллионов тонн в год с 7 миллионов тонн, при этом компания рассчитывает на дополнительные доходы. Основным пользователем маршрута является российская "Роснефть".