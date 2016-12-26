Молодцов не видит причин для снижения экспортной пошлины на мазут

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Причин для снижения стопроцентной экспортной пошлины на мазут сейчас нет, они появятся только при условии предоставления компаниями конкретных планов модернизации нефтеперабатывающих заводов в России, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Я не вижу цели пересматривать 100%-ную экспортную пошлину на мазут, если мы от этого активно отходили. Цель какая – они (освободившиеся средства – ред.) в инвестиции направят? Тогда пусть заявят, во что будут инвестировать, какую продукцию производить. Мы ждем обоснований модернизации. Компаниям давали отсрочку, возможность дойти до 100% экспортной пошлины, имея товарный продукт. Задача получать продукт, который может потребляться у нас, а мазут – это полупродукт. Модернизируйтесь, ставьте вторичку, уходите в более глубокие процессы", — сказал Молодцов.

Он отметил, что информация о том, что будет введена 100%-ная экспортная пошлина на мазут, сообщалось заранее. "Они сами выбирали эту нишу, у нас нет цели поддерживать всех и во всем. Я знаю, что ситуации бывают не самые простые, но они все-таки работают", — заключил заместитель министра.

Ранее Молодцов сообщил, что ожидает снижения производства мазута на 2% по сравнению с 2016 годом, возможно, даже больше с учетом введения 100%-ной экспортной пошлины.

В сентябре замминистра финансов РФ Илья Трунин сообщил, что Минфин РФ не рассматривает возможность отсрочки введения 100%-ной пошлины на экспорт мазута. Власти РФ намерены в 2017 году повысить экспортную пошлину на мазут до 100% от экспортной пошлины на нефть. Министр энергетики РФ Александр Новак ранее в июне сообщил, что нефтекомпании РФ просят власти отменить это решение.