Делать выводы о торговле фьючерсом на Urals пока рано, считает Молодцов

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Выводы об успешности экспортного фьючерса на Urals можно будет делать в середине 2017 года, пока выводы делать рано, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"На московской бирже, ММВБ, любой продукт раскачивался более двух лет. Они (игроки – ред.) зарабатывают на волатильности. Я считаю, что первые итоги мы должны подводить в середине следующего года. Они будут промежуточные, реальный срок — полтора года для того, чтобы все это раскрутить. Сейчас задача номер один, чтобы наши маркет-мейкры, наши компании туда вошли", — сказал Молодцов.

Он отметил, что пока выводов об успешности инструмента сделать нельзя. "Ждем иностранцев, ждем маркет-мейкеров наших. Думаю, что все равно это первый-второй квартал. Но интерес реальный, они действительно хотят. Для них больше спекулятивный продукт нужен. Им нужно, чтобы финансовый инструмент заработал", — сказал Молодцов.

По его словам, экспортному фьючерсу на Urals пока сложно конкурировать с Brent. "Одно дело, когда ты бумажный Brent покупаешь, но у тебя 18 тысяч сделок в день, и другое дело, когда ты покупаешь товарный продукт, условно 5-7 сделок в день. Ведь если ты его не продашь, без маржи или с убытком даже, нужно будет товарный объем забирать", — заключил замминистра.

СПбМТСБ 29 ноября запустила торги экспортным фьючерсом на Urals. Инструмент, в частности, должен служить для независимого определения цены на основной сорт российской нефти. Пока стоимость нефти РФ привязана к цене Brent и торгуется с дисконтом к ней. При этом оценка стоимости Brent (и, соответственно, Urals) зависит от данных, собираемых, обрабатываемых и публикуемых иностранными агентствами.