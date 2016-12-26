Минэнерго прогнозирует выпуск 39,8 миллиона тонн бензина в 2017 году

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Минэнерго прогнозирует выпуск 39,8 миллионов тонн бензина в 2017 году в России, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Я думаю, что в 2017 году мы будем выпускать бензина 39,8 миллионов тонн, более 70 миллионов тонн дизельного топлива", — сказал Молодцов.

При этом он подчеркнул, что ожидает снижение производства мазута на 2% по сравнению с 2016 годом. "Возможно, даже больше с учетом 100% экспортной пошлины", — добавил Молодцов.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что производство мазута в России по итогам 2016 года упадет на 21,1% по сравнению с 2015 годом, до 56 миллионов тонн. Производство автомобильного бензина в РФ по итогам 2016 года вырастет на 1,8%, до 39,9 миллиона тонн: производство бензина пятого класса при этом составит 37,4 миллиона тонн; четвертого и третьего класса — 2,5 миллиона тонн.