Нацбанк Казахстана предоставил "Казкоммерцбанку" 1,2 млрд долларов

АЛМА-АТА, 26 дек – РИА Новости, Михаил Егорин. Национальный банк Казахстана предоставил крупнейшему банку страны – Казкоммерцбанку — краткосрочный заем в сумме свыше 400 миллиардов тенге (около 1,2 миллиарда долларов) для поддержания ликвидности, сообщила пресс-служба регулятора.

"Правление Национального Банка ранее приняло решение о предоставлении АО "Казкоммерцбанк" краткосрочного финансирования на сумму 400,8 млрд. тенге, учитывая системную значимость банка. Заем предоставлен в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка", — говорится в пресс-релизе.

При этом в сообщении подчеркивается, что АО "Казкоммерцбанк" выполняет регуляторные требования и исполняет обязательства клиентов в полном объеме.

"На сегодняшний день банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа. АО "Казкоммерцбанк" возвращена Национальному Банку половина от ранее выделенных средств", — указывается в пресс-релизе.

В нем также подчеркивается, что в настоящее время увеличение капитала банков является одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности банковского сектора. В связи с этим Национальным Банком в рамках текущего надзорного процесса ведутся переговоры с акционерами, в том числе АО "Казкоммерцбанк", по повышению уровня капитализации.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники 23 декабря сообщило, что казахстанские власти изучают возможность оказания поддержки крупнейшему банку страны – Казкоммерцбанк. По данным агентства с 15 декабря Казкоммерцбанк получил около 400 миллиардов тенге от Нацбанка Казахстана для поддержания ликвидности, что может стать первым шагом программы спасения потенциальным объемом до 1,5 триллиона тенге (4,5 миллиарда долларов).

Согласно одному из обсуждаемых сценариев, по данным Bloomberg, Народный банк Казахстана (Халык банк) может начать переговоры о получении контроля над Казкоммерцбанком, если Казахстан предоставит около 1,5 триллиона тенге.

В распространенном в этот же день заявлении Казкоммерцбанка подчеркивается, что банк не ведет переговоров с ЦБ и правительством о "программе спасения", а полученный заем был привлечен в рамках стандартных процедур.

"Банк официально заявляет, что не ведет никаких переговоров с Национальным банком и правительством по получению такой помощи. 14 декабря банк привлек краткосрочный заем Национального банка в размере 400,8 млрд тенге в рамках стандартных во всем мире процедур по предоставлению краткосрочной ликвидности банкам второго уровня. Заемные средства были получены на рыночных условиях, на основе платности и возвратности", — говорится в заявлении.

В нем поясняется, что банк воспользовался стандартным "окном" Национального банка, доступным всем банкам для поддержания уровня своей краткосрочной ликвидности в преддверии череды декабрьских и новогодних праздников. По данным финансового института, банк прибегал к подобной практике не менее 10-12 раз за последние десять лет.