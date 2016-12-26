Власти Камчатки разработают дополнительные меры поддержки для турбизнеса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. Разработать отдельную субсидию для туристических организаций Камчатки поручил профильным ведомствам губернатор края Владимир Илюхин, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Все, что касается туризма — для нас тема сегодня особенная. Учитывая растущий турпоток, хотелось, чтобы туристическая инфраструктура соответствовала запросам людей, которые выбирают для отдыха Камчатку. Для этого необходимо вкладывать средства в развитие туризма, и бизнесу, безусловно, поддержка в этой части нужна", — приводит пресс-служба слова Илюхина.

По информации краевого агентства инвестиций и предпринимательства, где уже приступили к разработке новой меры поддержки, размер субсидии для турбизнеса может составить порядка 3 млн рублей.

Отмечается, что в настоящее время на Камчатке действуют порядка 70 мер государственной поддержки бизнеса. Это субсидирование процентной ставки, получение земельных участков без торгов, компенсация затрат на строительство инженерной инфраструктуры. Для масштабных проектов меры поддержки также предусмотрены в рамках механизмов территории опережающего развития и Свободного порта.