Правительство обсудит упрощение визового режима в порту Владивостока

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство России на заседании в понедельник обсудит законопроект об упрощенном порядке въезда иностранных граждан в РФ через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, расширению деловых контактов при реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов.
Проект был рассмотрен и одобрен 19 декабря на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.