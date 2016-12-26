Правительство обсудит упрощение визового режима в порту Владивостока

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство России на заседании в понедельник обсудит законопроект об упрощенном порядке въезда иностранных граждан в РФ через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Для граждан иностранных государств, перечень которых определяется правительством России, предлагается установить упрощённый порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз на срок действия до 30 дней с разрешённым сроком пребывания в России до восьми суток, предполагающий возможность их выдачи в форме электронного документа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, расширению деловых контактов при реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов.

Проект был рассмотрен и одобрен 19 декабря на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.