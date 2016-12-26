Правительство обсудит проект о продлении страховых льгот для IT-компаний

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство России на заседании в понедельник обсудит законопроект о продлении льгот по страховым взносам для российских IT-компаний до 2023 года, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается продлить для российских организаций, которые работают в области информационных технологий, срок действия льготного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд России в размере 8% до 2023 года", — говорится в сообщении.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 19 декабря на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности. Как сообщалось ранее, проект позволит не допустить сокращения объёма создаваемой в России наукоёмкой продукции, включая программное обеспечение (ПО), сокращения объёма экспорта ПО и прибыли, получаемой от его реализации.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию поручил кабинету министров до 15 мая 2017 года обеспечить внесение соответствующих поправок в законодательство РФ.