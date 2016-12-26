Правительство России рассмотрит законопроект о классификации гостиниц

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство России на заседании в понедельник обсудит подготовленный министерством культуры законопроект о совершенствовании правового регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг, в котором предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории России, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом, в частности, предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории России. Кроме того, предлагается ввести запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, а также на использование гостиницами категории, не соответствующей категории, указанной в свидетельстве", — говорится в сообщении.

Проект был рассмотрен и одобрен 19 декабря на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. Ранее сообщалось, что предлагаемые изменения позволят обеспечить достоверное информирование потребителей о категории и уровня сервиса гостиниц, стимулировать конкуренцию, повысить качества гостиничных услуг.

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии" подготовлен Минкультуры в соответствии с поручением президента России по итогам заседания президиума Государственного совета 17 августа 2015 года.

Предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории России (с 1 января 2018 года – в отношении гостиниц и других средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 года – в отношении гостиниц и других средств размещения с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2020 года – в отношении всех гостиниц и других средств размещения).