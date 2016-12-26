Страховые программы Сбербанка дадут старт во взрослую жизнь

Для большинства людей счастье олицетворяют простые вещи: здоровье, комфорт, личная реализация, возможность обеспечения будущего детям. Счастье – не в деньгах, скажет большинство из нас. Но часто для достижения тех самых заветных целей, как например хорошее образование для ребенка, требуются значительные финансовые средства. И каким образом их получить в тот самый нужный момент – этот вопрос беспокоит многих. Один из способов – это накопительные программы от ООО СК "Сбербанк страхование жизни"1, о которых рассказывает заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Сергей Иванович Попов.

— Как связаны накопление и страхование? Как работают такие продукты?

— Для обеспечения будущего своих детей, в Сбербанке наши клиенты используют две программы: "Детский образовательный план" и "Первый капитал". Они созданы нашей дочерней страховой компанией – ООО СК "Сбербанк страхование жизни" — для того, чтобы помочь дать отличный старт во взрослую жизнь вашему ребенку. С их помощью можно накопить средства на важные события в жизни детей, будь то обучение, покупка машины, квартиры или другой собственности, или организация свадьбы.

— В чем особенность программ и почему "Детский образовательный план" лучше, чем, например, просто откладывать деньги?

— Этот продукт поможет вам накопить на обучение в вузе как в России, так и за рубежом. Важно, что вы не только копите на высшее образование ребенка, но и получаете целый спектр услуг. С помощью опции "Детский консьерж", которая есть в программе, вам помогут решить различные вопросы, имеющие отношение к развитию ребенка. Это могут быть, к примеру, рекомендации по выбору школ, кружков или секций в соответствии со способностями и интересами ребенка, помощь в поиске репетиторов или курсов изучения иностранного языка, подбор интересных предложений по организации досуга.

— На какой возраст ребенка рассчитана услуга "Детский консьерж"?

— На любой, поскольку существуют три ступени программы: для дошкольников, школьников младших и средних классов, и наконец – для старшеклассников. Цель первой ступени – раскрыть таланты ребенка и правильно организовать его развитие. В этом случае консультанты могут порекомендовать вам определенные детские сады или школы. Цель второй ступени – развить уже выявленные способности, в чем могут помочь секции, тематические летние лагеря или дополнительные занятия с репетиторами. Ну и самая важная, третья ступень помогает определиться с будущей профессией. Вы выбираете список подходящих вашему ребенку вузов и начинаете готовиться к поступлению.

— Как происходит получение средств в рамках накопительной программы "Детский образовательный план"?

— Если вы выбираете в качестве цели получение ребенком хорошего образования, вы просто садитесь вместе с консультантом и с помощью специального каталога определяете список вузов и сумму, которую необходимо накопить. Здесь важно сказать, что вместе с опцией "Детский консьерж" и возможностью накопить средства действует финансовая защита. Например, защита может предоставляться на случай установления клиенту 1-й или 2-й группы инвалидности, когда ООО СК "Сбербанк страхование жизни" при наступлении страхового случая продолжит вместо клиента делать регулярные взносы, чтобы ребенок получил запланированную на образование выплату2. При обычном накоплении в такой ситуации семья может оказаться перед непростым выбором: пожертвовать деньги на лечение и оплату счетов семьи или оставить их на обучение ребенка.

— В какой валюте возможны накопления?

— Накопления можно осуществлять в трех валютах: рублях, долларах и британских фунтах. В каталоге также представлены не только российские, но и зарубежные вузы.

— Как работает "Детский образовательный план" на конкретном примере?

— Предположим, в компанию обратился клиент мужчина в возрасте 35 лет, живущий в Екатеринбурге. У клиента ребенок детсадовского возраста и он планирует накопить в течение 15 лет сумму, достаточную для пятилетнего обучения ребенка в вузе. Ориентировочная сумма обучения в одном из выбранных екатеринбургских вузов составит на дату начала обучения 1 490 000 рублей. Для достижения этой цели ежемесячный взнос может составить около 7660 рублей. Безусловно, это примерный расчет, поскольку условия по продукту определяются индивидуально для каждого клиента. При этом важно отметить, что программа "Детский образовательный план" предполагает возможность участия клиента в инвестиционном доходе ООО СК "Сбербанк страхование жизни".

— Откуда берется этот инвестиционный доход?

— При внесении очередного взноса средства вкладываются в надежные финансовые инструменты, позволяющие при любом сценарии получить страховую сумму по окончании срока действия договора. В случае удачного инвестирования клиентам в ряде случаев может полагаться дополнительный инвестиционный доход, который рассчитывается с помощью фактической инвестиционной нормы доходности. Например, по итогам прошлого года норма доходности составила 10,05% в рублях и 4,01% в валюте на сумму страховых резервов3. Плюс здесь есть еще один привлекательный момент. При заключении договора на срок свыше пяти лет вы имеете право получить социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы оплаченных страховых взносов в год, но не более 15600 рублей в год4.

— Обязательно ли выбирать опцию ежемесячного платежа?

— Схема может быть разной. Это может быть ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный или даже единовременный платеж. В случае, если родитель в какой-то момент не сможет вовремя внести средства, у него есть возможность оплатить очередной взнос с задержкой на срок от 30 дней5.

— Есть ли такие накопительные программы для взрослых?

— Да, такие продукты есть, подробно о них можно узнать в отделениях или на сайте ПАО Сбербанк, а также на сайте ООО СК "Сбербанк страхование жизни"

— Как можно стать участником этих программ? Для этого достаточно прийти в любое отделение Сбербанка?

— Заключение договора возможно в любом отделении Сбербанка где есть центры обслуживания Сбербанк Премьер. Нашим клиентам доступна широкая линейка накопительных страховых программ с различными периодами действия, поэтому продукты мы всегда подбираем под потребности каждого клиента. Основная цель накопительных программ подобного рода – это забота о себе и своих близких, и в канун новогодних праздников они могут стать отличным подарком.

1 Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности – добровольное страхование жизни) и СЛ № 3692 (вид деятельности — добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия. ПАО Сбербанк выступает агентом.

2 Набор рисков может быть сокращен по итогам андеррайтинга

3 По данным ООО СК "Сбербанк страхование жизни"

4 Право на социальный налоговый вычет имеет только лицо, с доходов которого осуществляются отчисления НДФЛ в бюджет

5 Льготный период 30 дней при ежемесячной оплате взносов, при ежегодной или ежеквартальной оплате взносов льготный период составляет 60 дней. Подробности смотрите на сайте www.sberbank-insurance.ru

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