ГСС не считает критическим дефект в стабилизаторе самолета SSJ100

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Дефект, выявленный в одном из элементов узла стабилизатора самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), не может быть отнесен к критическим, сообщил производитель воздушных судов — "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС).

Ранее источник РИА Новости сообщал, что в стабилизаторе самолетов SSJ100 обнаружено повреждение, из-за которого Росавиация приостановила эксплуатацию шести SSJ100 у "Аэрофлота" и одного у авиакомпании "ИрАэро".

"Выявленный накануне дефект в одном из элементов узла стабилизатора SSJ100 не может быть отнесен к критическим с точки зрения эксплуатации самолета. Узел имеет многоуровневую систему резервирования. В ходе проектирования узла обеспечен запас его прочности, существенно превышающий эксплуатационные нагрузки", — сообщили в ГСС.

Соответствующий узел, напомнили в компании, создан и испытан в соответствии с международными и российскими нормами летной годности, что подтверждается сертификатом типа Авиарегистра Межгосударственного авиационного комитета и его валидацией EASA.

Отмечается, что ГСС организована работа по осмотру парка SSJ100, находящегося в эксплуатации, выпущено техническое решение по поддержанию летной годности самолетов данного типа.

"В случае обнаружения дефектов по результатам осмотра они будут оперативно устранены. Для этого АО "ГСС" располагает необходимыми конструкторскими, производственными и техническими ресурсами", — подчеркнули в компании.