Источник рассказал, как Япония будет развивать экономические отношения с РФ

ТОКИО, 25 дек — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Японии намерено проводить политику "двух направлений" в отношении России, при которой Токио намерен активно развивать экономическое сотрудничество с Москвой, но и не отказываться от санкций, сообщил агентству Киодо источник в японских дипломатических кругах.

По данным собеседника агентства, власти Японии намерены дать разъяснения представителям других стран-членов "большой семерки" (G7), которые не раз уже высказывали опасения о том, что Токио может прекратить санкционный режим по отношению к Москве, что будет идти в разрез с позицией G7.

На отношениях двух стран сказывается присоединение Японии к санкциям против РФ в связи с кризисом на Украине. Однако страны работают над углублением экономического сотрудничества. Так, в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию 15-16 декабря стороны подписали более 65 различных соглашений на 2,5 миллиарда долларов.