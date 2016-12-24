ESM может разблокировать решение по мерам снижения долга Греции

БРЮССЕЛЬ, 24 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Кредитующий Грецию Европейский механизм стабильности (ESM) может разморозить процесс принятия решения, который должен активировать краткосрочные меры по ослаблению долгового бремени Греции, после подтверждения Афинами обязательств по предыдущим соглашениям, заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум.

"Рад заключить, что мы открыли путь для того, чтобы ESM продолжил процесс принятия решения по краткосрочным налоговым мерам в отношении Греции. Я получил письмо, в котором мой греческий коллега подтвердил свои обязательства по предыдущим соглашениям", — написал Дейсселблум в Twitter.

Он отметил, что "сегодняшние шаги позволят продолжить Греции двигаться в положительном направлении".

Еврогруппа в декабре решила запустить так называемые краткосрочные меры по ослаблению долговой нагрузки на Грецию. Как сообщил пресс-секретарь Европейского механизма стабильности, для активации этих мер требовалось решение ESM. Однако механизм отложил его из-за предложений властей Греции потратить дополнительные бюджетные ресурсы на пенсии. Представители Еврокомиссии, ESM, ЕЦБ и МВФ должны были оценить влияние этих предложений Греции на выполнение требований программы кредитования страны Европейским механизмом стабильности. На основе этой оценки руководство ESM примет решение о дальнейших действиях.