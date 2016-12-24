Fitch понизило рейтинг Бельгии из-за беженцев и антитеррористических мер

БРЮССЕЛЬ, 24 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Бельгии с "АА" до уровня "AA-" (прогноз – "стабильный"), в связи c "бюджетными отступлениями", которые в том числе связаны с приемом беженцев и усилением антитеррористических мер безопасности, сообщила электронная версия газеты Soir.

По ее данным, решение Fitch в первую очередь вызвано сокращением налоговых поступлений вследствие снижения налогов на трудовые доходы и социальные взносы.

"Fitch упоминает также повышение государственных расходов для приема беженцев и усиления мер безопасности после терактов 22 марта", — пишет Soir.

Госдолг Бельгии в 2017 году может достичь 107% ВВП, что станет самым высоким показателем для государств с рейтингом "АА". Что касается дефицита госбюджета, то, согласно прогнозным оценкам, он может достичь в 2018 году 3 % ВВП — предельно допустимого порога для стран-участниц еврозоны.