"Роснефть" скорректировала план финансово-хозяйственной деятельности

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Роснефть сформировала план финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2018 годы с учетом возможности проведения маневра объемами производства в первом полугодии 2017 года, говорится в сообщении компании.

РФ присоединилась к решению ряда нефтедобывающих стран сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года с целью стабилизации рынка нефти. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в декабре провел встречу с нефтяными компаниями РФ по сокращению добычи нефти. Стороны договорились, что сокращение добычи компаний будет пропорционально их объемам добычи и будет происходить на добровольной основе.

"План финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НК "Роснефть" на 2017-2018 годы сформирован на основе актуализированной долгосрочной программы развития и учитывает изменения фискального законодательства России и возможности проведения маневра объемами производства в целях повышения эффективности продаж в первом полугодии 2017 года",- отмечается в сообщении.

Параметры плана предусматривают полную и своевременную реализацию проектов и выполнение обязательств компании, говорится в сообщении "Роснефти". Совет директоров компании рассмотрел на заседании 23 декабря предварительные итоги деятельности "Роснефти" за 2016 год и утвердил план финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2018 годы.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Неделей позже прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации, которые также решили с 1 января сократить добычу на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение рассчитано на полугодие с возможностью пролонгации.