Работы по "Шах Дениз-2" завершены почти на 90%, заявили в Азербайджане

БАКУ, 24 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Работы в рамках разработки второй стадии азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" завершены на 87 процентов, говорится в статье министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева, опубликованной в субботу в официальной печати.

Запасы "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа. В рамках "Шах Дениз-2" годовая добыча газа увеличится с нынешних девяти до 16 миллиардов кубометров. Стоимость второй стадии разработки месторождения оценивается в 25 миллиардов долларов. Получить первый газ в рамках проекта планируется в 2018 году, и он станет основным источником для "Южного газового коридора". Газ будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки за счет расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

"Работы в рамках разработки второй стадии азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" завершены на 87 процентов. Этот проект предусматривает полномасштабную разработку газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", добычу и поставку азербайджанского газа на европейские рынки посредством соответствующей инфраструктуры. Проект внесет ценный вклад в укрепление энергетической безопасности Европы", — считает Мустафаев.

По словам министра, на 72 процента завершены работы по расширению Южнокавказского трубопровода, на 60 процентов — по строительству TANAP и на 30 процентов — TAP.