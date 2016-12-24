СМИ сообщили, кто будет курировать авиапром в Минпромторге России

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Департамент авиационной промышленности Минпромторга России возглавит руководитель департамента промышленной политики Москвы Олег Бочаров, пишет в субботу "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленные источники в авиапроме, собеседника в руководстве ведомства и чиновника аппарата правительства.

Издание уточняет, что поводом для поиска куратора авиапрома в Минпромторге стал переход Андрея Богинского на должность гендиректора холдинга "Вертолеты России" вместо Александра Михеева, который возглавит "Рособоронэкспорт". Ранее источник в сфере ВТС сообщил РИА Новости, что Михеев будет гендиректором "Рособоронэкспорта".

"Вместо Андрея Богинского, уходящего руководить холдингом "Вертолеты России", куратором авиационной промышленности в ведомстве станет глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы Олег Бочаров", — сообщает издание.

"О выборе кандидата осведомлен вице-премьер Дмитрий Рогозин, каких-либо возражений, насколько мне известно, у него он не вызвал, хотя личной встречи пока не было", — сказал газете собеседник в руководстве ведомства и чиновник аппарата правительства.

По данным издания, кандидатура Бочарова не была единственной — рассматривались и выходцы из авиапромышленности, и действующие сотрудники министерства, но Бочаров "был признан компромиссным вариантом". Кроме того, пишет издание со ссылкой на источники, у Бочарова сложился доверительный контакт с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который "был доволен тем, как подчиненный успешно решает поставленные задачи: в частности, речь идет о создании в столице технопарков".

Бочарова родился 18 июня 1968 года в городе Москве. В 1996 году окончил Московский авиационный институт (МАИ), в 2001 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте. В августа 2014 года возглавил департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.