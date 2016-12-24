СМИ сообщили, кто будет курировать авиапром в Минпромторге России

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Департамент авиационной промышленности Минпромторга России возглавит руководитель департамента промышленной политики Москвы Олег Бочаров, пишет в субботу "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленные источники в авиапроме, собеседника в руководстве ведомства и чиновника аппарата правительства.
"Вместо Андрея Богинского, уходящего руководить холдингом "Вертолеты России", куратором авиационной промышленности в ведомстве станет глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы Олег Бочаров", — сообщает издание.
"О выборе кандидата осведомлен вице-премьер Дмитрий Рогозин, каких-либо возражений, насколько мне известно, у него он не вызвал, хотя личной встречи пока не было", — сказал газете собеседник в руководстве ведомства и чиновник аппарата правительства.
Бочарова родился 18 июня 1968 года в городе Москве. В 1996 году окончил Московский авиационный институт (МАИ), в 2001 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте. В августа 2014 года возглавил департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.