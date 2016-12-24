Биржи США закрылись в плюсе на внутренней статистике

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы США в пятницу закрылись в "зеленой" зоне на фоне данных по рынку недвижимости и по потребительским настроениям в стране, свидетельствуют данные торгов.
Индекс потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по окончательной оценке, вырос до максимума с января 2004 года в 98,2 пункта с ноябрьских 93,8 пункта. При этом аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 98 пунктов.
Между тем, объем торгов в пятницу был ниже обычного: инвесторы готовятся к Рождеству и Новому году, а в понедельник биржи США будут закрыты.