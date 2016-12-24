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Экономика

Биржи США закрылись в плюсе на внутренней статистике

Тема:
Ситуация на мировых фондовых рынках в декабре 2016 (62)
00:1724.12.2016
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Табло с индексом Доу Джонса на Нью-йоркской фондовой бирже, США. Архивное фото
© AP Photo/ Richard Drew

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы США в пятницу закрылись в "зеленой" зоне на фоне данных по рынку недвижимости и по потребительским настроениям в стране, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo/ PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Нефть продолжает дешеветь на данных о росте числа буровых установок в США
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,07% — до 19933,81 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,28% —до 5462,69 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,13% — до 2263,79 пункта.

Индекс потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по окончательной оценке, вырос до максимума с января 2004 года в 98,2 пункта с ноябрьских 93,8 пункта. При этом аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 98 пунктов.

Доллары, рубли и евро. Архивное фото
© Fotolia/ kkolosov
Курс доллара продолжает снижаться на низком объеме торгов
Продажи новых домов в стране в ноябре увеличились на 5,2% в месячном выражении — до 592 тысяч. Показатель значительно превзошел прогнозы: аналитики ожидали роста лишь на 2,1% с октябрьских 563 тысяч — до 575 тысяч. По сравнению с ноябрем 2015 года, когда индикатор составлял 508 тысяч, продажи новых домов в США выросли на 16,5%.

Между тем, объем торгов в пятницу был ниже обычного: инвесторы готовятся к Рождеству и Новому году, а в понедельник биржи США будут закрыты.

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Экономика
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • esfir9999
    Даже на фоне невероятных денежных вливаний международных финансистов доход от инвестиций в акции остается стабильным. Казалось бы, они почти не связаны между собою, что поддержка таких индексов, как Dow, проводится только ради приличия. У многих американцев доходность минимальна. Элиты, которые стоят у руля ФРС, понимают эту ловушку неравномерного дохода. Они не глупы, так как опережение состояние общей массы в обществе или базы АВС, приведёт к разрушению миропорядка представления групп авс и общество столкнётся с революциями и войнами. Если в элите не знают, что вся мировая экономика может рухнуть, если акции долго не показывают положительную динамику представления групп авс, массы базы АВС будут продолжать игнорировать реальность – и так до тех пор, пока разрушение не коснется лично их самих. Учитывая все это, можно подумать, что это в интересах ФРС сохранить меры по стимулированию на неопределенный срок. Но это в действительности пока не так.
    09:16
    24.12.2016
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