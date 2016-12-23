Еще одной российской компании разрешили нанимать турецких работников

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дополнил список фирм, которые могут нанимать турецких работников, добавив в него владимирского производителя полипропиленовых труб и фитингов ООО "Валф-Рус", соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В ноябре 2015 года российский самолет Су-24 потерпел крушение в Сирии. После инцидента президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и специальных экономических мерах в отношении Турции, среди которых — запрет для российских работодателей с 1 января 2016 года нанимать работников из числа граждан Турции.

В мае правительство внесло изменения в постановление, которым регламентировался порядок привлечения к работе в РФ граждан Турции. В частности, большинство компаний, на которые ограничения не распространялись, теперь смогут нанимать граждан Турции только в определенных пределах: не более, чем было нанято по состоянию на 31 декабря 2015 года.

В новом постановлении Медведев исключил из ограниченного по численности работников списка столичную компанию ООО "Дельта Мост Монолит", включив ее в перечень, на который ограничения по числу работников из Турции не распространяются.